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Пострадавшие при ударе по колледжу в ЛНР хотят достучаться до спонсоров ВСУ - РИА Новости, 02.06.2026
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Пострадавшие при ударе по колледжу в ЛНР хотят достучаться до спонсоров ВСУ

РИА Новости: пострадавшие в Старобельске хотят достучаться до спонсоров ВСУ

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Преподаватель Елена Юрьева, спасавшая детей во время атаки ВСУ на старобельский колледж, выразила желание достучаться до стран, финансирующих Украину.
  • Она хочет, чтобы они осознали, что их финансирование способствует убийству детей и мирных граждан.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн — РИА Новости. Пострадавшие от украинского удара по колледжу и общежитию в ЛНР хотят достучаться до стран, финансирующих Украину, чтобы те знали, что стали спонсорами убийства детей и мирных граждан, рассказала РИА Новости спасавшая детей во время атаки ВСУ на Старобельский колледж преподаватель Елена Юрьева.
Ранее РИА Новости сообщали, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Просто хочется достучаться до стран, которые помогают Украине: на что идёт финансирование? На убийство детей, на убийство гражданских людей. Я приехала в Сватово, чтобы отвлечься от этих событий, хоть это звучит абсурдно, но там моя семья. Через четыре дома от моих родителей было десять ударов по гражданским машинам, которые привезли продукты в магазин", — рассказала Юрьева.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияРодион МирошникЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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