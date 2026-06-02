Пострадавшие при ударе по колледжу в ЛНР хотят достучаться до спонсоров ВСУ

СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн — РИА Новости. Пострадавшие от украинского удара по колледжу и общежитию в ЛНР хотят достучаться до стран, финансирующих Украину, чтобы те знали, что стали спонсорами убийства детей и мирных граждан, рассказала РИА Новости спасавшая детей во время атаки ВСУ на Старобельский колледж преподаватель Елена Юрьева.