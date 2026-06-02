Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преподаватель Елена Юрьева, спасавшая детей во время атаки ВСУ на старобельский колледж, выразила желание достучаться до стран, финансирующих Украину.
- Она хочет, чтобы они осознали, что их финансирование способствует убийству детей и мирных граждан.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн — РИА Новости. Пострадавшие от украинского удара по колледжу и общежитию в ЛНР хотят достучаться до стран, финансирующих Украину, чтобы те знали, что стали спонсорами убийства детей и мирных граждан, рассказала РИА Новости спасавшая детей во время атаки ВСУ на Старобельский колледж преподаватель Елена Юрьева.
Ранее РИА Новости сообщали, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Просто хочется достучаться до стран, которые помогают Украине: на что идёт финансирование? На убийство детей, на убийство гражданских людей. Я приехала в Сватово, чтобы отвлечься от этих событий, хоть это звучит абсурдно, но там моя семья. Через четыре дома от моих родителей было десять ударов по гражданским машинам, которые привезли продукты в магазин", — рассказала Юрьева.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.