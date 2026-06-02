Преподаватель колледжа в Старобельске рассказала о фейках в западных СМИ

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"Первый фейк вышел о том, что здесь было дистанционное обучение. У нас каждый день ведутся странички, сайты наших учебных заведений и колледжа, и факультета. Невозможно там опубликовать что-то задним числом. Можно зайти туда и посмотреть: там каждый день публикуют учебный процесс, как дети учатся, как они проводят время на факультете, как репетируют, как готовятся к праздникам. Там это все есть. Никакого дистанционного обучения здесь не было", — рассказала Юрьева.