Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преподаватель Елена Юрьева рассказала сотрудникам МККК о фейках западных и украинских СМИ, касающихся атаки ВСУ на старобельский колледж.
- Она опровергла фейк о дистанционном обучении в колледже, указав на ежедневные публикации о учебном процессе.
- Преподаватель подчеркнула, что в колледже не было военных и не могло быть производства дронов.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн — РИА Новости. Спасавшая детей во время атаки ВСУ на Старобельский колледж преподаватель Елена Юрьева рассказала сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) о различных фейках западных и украинских СМИ, касающихся цели этой атаки на колледж, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
«
"Первый фейк вышел о том, что здесь было дистанционное обучение. У нас каждый день ведутся странички, сайты наших учебных заведений и колледжа, и факультета. Невозможно там опубликовать что-то задним числом. Можно зайти туда и посмотреть: там каждый день публикуют учебный процесс, как дети учатся, как они проводят время на факультете, как репетируют, как готовятся к праздникам. Там это все есть. Никакого дистанционного обучения здесь не было", — рассказала Юрьева.
По словам преподавателя, следующими фейками западных и украинских СМИ были сообщения о том, что в колледже располагаются военные.
"Потом они придумали, что здесь якобы есть военные. Где военные?.. здесь никогда военная техника не производилась, никогда не проживало военных, здесь педагогический ВУЗ и колледж. Тут нет ничего такого, что могло бы привлекать военные действия. Я с 2023 года тут работаю", — пояснила преподаватель.
Она также рассказала сотрудникам Красного Креста о том, что новость о производстве дронов в колледже — тоже фейк, так как педагоги не могут иметь никакого отношения к производству БПЛА.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.