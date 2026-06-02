Делегация МККК посетила стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ в Старобельске

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"Все зависит от того, что они хотят слышать в мировом сообществе, для многих там это до сих пор "удар по военным", но мы прекрасно знаем, кто там был, там были дети", - прокомментировал РИА Новости визит делегации один из местных жителей, пришедший к мемориалу почтить память погибших.