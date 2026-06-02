Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник показал членам делегации мемориал погибшим при атаке ВСУ, где они увидели портреты погибших детей и цветы с игрушками, которые до сих пор приносят жители города.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР во время визита в Старобельск в республике посетила мемориал жертвам атаки ВСУ на колледж, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости передавало, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
После посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник показал членам делегации Красного Креста мемориал погибшим при атаке ВСУ. Представители МККК увидели портреты всех погибших детей и убедились, что жители города до сих пор несут туда цветы и игрушки.
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"Все зависит от того, что они хотят слышать в мировом сообществе, для многих там это до сих пор "удар по военным", но мы прекрасно знаем, кто там был, там были дети", - прокомментировал РИА Новости визит делегации один из местных жителей, пришедший к мемориалу почтить память погибших.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.