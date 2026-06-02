Рейтинг@Mail.ru
Делегация МККК посетила стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ в Старобельске - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 02.06.2026 (обновлено: 19:34 02.06.2026)
Делегация МККК посетила стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ в Старобельске

РИА Новости: делегация МККК посетила мемориал жертвам атаки ВСУ в Старобельске

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник показал членам делегации мемориал погибшим при атаке ВСУ, где они увидели портреты погибших детей и цветы с игрушками, которые до сих пор приносят жители города.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР во время визита в Старобельск в республике посетила мемориал жертвам атаки ВСУ на колледж, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости передавало, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с МККК
Вчера, 16:48
После посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник показал членам делегации Красного Креста мемориал погибшим при атаке ВСУ. Представители МККК увидели портреты всех погибших детей и убедились, что жители города до сих пор несут туда цветы и игрушки.
«
"Все зависит от того, что они хотят слышать в мировом сообществе, для многих там это до сих пор "удар по военным", но мы прекрасно знаем, кто там был, там были дети", - прокомментировал РИА Новости визит делегации один из местных жителей, пришедший к мемориалу почтить память погибших.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Один из пострадавших от атаки ВСУ в ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии
Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскРодион МирошникЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный КрестУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала