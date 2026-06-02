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Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с МККК - РИА Новости, 02.06.2026
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16:48 02.06.2026
Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с МККК

РИА Новости: родители погибшего в ЛНР ребенка отказались разговаривать с МККК

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Родители, пришедшие на место трагедии, отказались общаться с представителями МККК.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Родители, пришедшие почтить память погибшего от удара ВСУ по колледжу в Старобельске ребенка, отказались общаться с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости передавало, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Пришедшие на место трагедии родители одного из погибших детей отказались от общения с представителями МККК, которые пытались заговорить с ними.
"МККК удалось пообщаться с соседями, мужчина, который здесь был, он рассказал все в деталях, который все видел, который спасал детей. Но родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять", - пояснил агентству Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
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