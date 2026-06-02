Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с МККК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Родители, пришедшие на место трагедии, отказались общаться с представителями МККК.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Родители, пришедшие почтить память погибшего от удара ВСУ по колледжу в Старобельске ребенка, отказались общаться с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости передавало, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Пришедшие на место трагедии родители одного из погибших детей отказались от общения с представителями МККК, которые пытались заговорить с ними.
"МККК удалось пообщаться с соседями, мужчина, который здесь был, он рассказал все в деталях, который все видел, который спасал детей. Но родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять", - пояснил агентству Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.