Делегация МККК посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
- Представители делегации МККК смогли осмотреть место удара, пообщаться с очевидцами и убедиться в том, что было совершено преступление.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Представители делегации смогли осмотреть место удара ВСУ и окрестности, также зайти в атакованное общежитие, где жили студенты, пройтись по комнатам, увидеть личные вещи погибших студентов.
"Здесь мониторинговая миссия Международного Красного Креста, мы положительно ответили на их пожелания приехать сюда, в Старобельск, и для них открыты все возможности", - подчеркнул Мирошник.
Он уточнил, что помимо доступа к месту учебы и проживания студентов колледжа, представители делегации МККК могли пообщаться с очевидцами удара, в том числе с преподавателем и одним из местных жителей, которые спасали детей после удара, а также с выжившими студентами. Мирошник подчеркнул, что после предоставленных возможностей у представителей организации есть возможность убедиться в том, что было совершено преступление.
"Это возможность верификации, подтверждения того, что здесь совершено чудовищное преступление. Представители целого ряда стран, которые представлены сегодня в делегации Международного Красного Креста в Москве, они имеют сейчас для этого все возможности. То есть мы им открыли эту возможность", - пояснил Мирошник.