Делегация МККК посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 2 июн - РИА Новости. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.