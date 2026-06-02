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Представители МККК посетили место трагедии в Старобельске - РИА Новости, 02.06.2026
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14:56 02.06.2026
Представители МККК посетили место трагедии в Старобельске

Лантратова: представители МККК посетили место трагедии в колледже в Старобельске

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Международного Комитета Красного Креста посетили место трагедии в колледже в Старобельске.
  • Они увидели, что на месте трагедии нет военной базы, а есть только личные вещи детей.
  • Они были в больнице, пообщались с родителями и увидели все результаты этой страшной трагедии, рассказала Лантратова.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили место трагедии в колледже Старобельска, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что провела телефонный разговор с уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой, которая рассказала о визите МККК в Старобельск.
«

"Сегодня на место преступления в Старобельск приехали представители Международного Комитета Красного Креста. И действительно сегодня уполномоченный им показывала результаты трагедии. Они были в больнице, они пообщались с родителями и увидели все результаты этой страшной трагедии", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".

По ее словам, представители Международного Комитета Красного Креста увидели, что на месте трагедии нет никакой военной базы, там лишь личные вещи детей.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаРоссияЯна ЛантратоваАнна СорокаЛеонид ПасечникМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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