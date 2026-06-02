Представители МККК посетили место трагедии в Старобельске

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"Сегодня на место преступления в Старобельск приехали представители Международного Комитета Красного Креста. И действительно сегодня уполномоченный им показывала результаты трагедии. Они были в больнице, они пообщались с родителями и увидели все результаты этой страшной трагедии", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".