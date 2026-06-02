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Киев уничтожал колледж в Старобельске намеренно, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2026
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12:41 02.06.2026 (обновлено: 12:49 02.06.2026)
Киев уничтожал колледж в Старобельске намеренно, заявил Песков

Песков: киевский режим уничтожал колледж в Старобельске намеренно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим уничтожал колледж в Старобельске намеренно, заявил Дмитрий Песков.
  • Он отметил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом, и киевский режим об этом знал.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим уничтожал колледж в Старобельске намеренно, это уже установлено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом и киевский режим об этом прекрасно знал.
"Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено, и об этом публично говорили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеКиевСтаробельскДмитрий Песков
 
 
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