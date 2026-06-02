Киев уничтожал колледж в Старобельске намеренно, заявил Песков

Песков отметил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом и киевский режим об этом прекрасно знал.

"Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено, и об этом публично говорили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.