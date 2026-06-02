Ученые назвали причины раннего старения сосудов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вейпы, избыточная масса тела и перенесенный COVID-19 запускают синдром преждевременного сосудистого старения у пациентов моложе 30 лет, выяснили ученые НовГУ совместно с российскими исследователями.

Как отмечают исследователи, сосудистое старение сопровождается структурными трансформациями кровеносной системы. На клеточном уровне этот процесс запускается эндотелиальной дисфункцией. Урон от COVID-19 сохраняется в течение многих месяцев после исчезновения симптомов. При этом прогрессирование жесткости сосудов поддается корректировке: физические нагрузки не реже трех раз в неделю способствуют улучшению эластичности стенок, добавили в НовГУ.