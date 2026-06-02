Ученые назвали причины раннего старения сосудов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вейпы, избыточная масса тела и перенесенный COVID-19 могут вызывать синдром преждевременного сосудистого старения у пациентов моложе 30 лет, выяснили ученые НовГУ совместно с российскими исследователями.
- Курение никотинсодержащих вейпов снижает эластичность артерий и ухудшает показатели сосудистой жесткости по сравнению с некурящими сверстниками.
- Физические нагрузки не реже трех раз в неделю способствуют улучшению эластичности стенок сосудов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вейпы, избыточная масса тела и перенесенный COVID-19 запускают синдром преждевременного сосудистого старения у пациентов моложе 30 лет, выяснили ученые НовГУ совместно с российскими исследователями.
"Курение никотинсодержащих вейпов способствует достоверному снижению эластичности артерий по сравнению с некурящими сверстниками. При этом показатели сосудистой жесткости у любителей электронных устройств оказались даже хуже, чем у тех, кто курит традиционный табак. Никотин оказывает прямое токсическое воздействие на эндотелиоциты и ослабляет вазодилатацию. Серьезный удар по кровеносной системе наносит и вирус SARS-CoV-2. Снижение массы тела при висцеральном ожирении приводит к прямому падению сосудистой жесткости", - рассказали в университете "Газете.Ru".
Как отмечают исследователи, сосудистое старение сопровождается структурными трансформациями кровеносной системы. На клеточном уровне этот процесс запускается эндотелиальной дисфункцией. Урон от COVID-19 сохраняется в течение многих месяцев после исчезновения симптомов. При этом прогрессирование жесткости сосудов поддается корректировке: физические нагрузки не реже трех раз в неделю способствуют улучшению эластичности стенок, добавили в НовГУ.