В Стамбуле арестовали таксиста, обманувшего иностранца на 150 долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Стамбуле таксист взял с иностранца 7300 лир (160 долларов) за поездку, которая обычно стоит 300–400 лир (7–8 долларов).
- Стамбульская палата таксистов лишила водителя лицензии, а также его оштрафовали на 95,5 тысяч лир (почти 2100 долларов).
- Прокуратура потребовала ареста водителя по обвинению в мошенничестве, а суд удовлетворил это требование.
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Суд в Стамбуле арестовал таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную стоимость поездки, передает телеканал TRT Haber.
Ранее иностранный блогер поделился в соцсетях видеозаписью поездки в такси с концерта рэпера Трэвиса Скотта в отель CVK Bosphorus. Обычно такая поездка стоит 300-400 лир (7-8 долларов). Во время поездки водитель заявил, что 10-минутная поездка обойдется в 50 евро. Блогер поднес карту к POS-терминалу и оплатил поездку, лишь позже осознав, что заплатил 7300 лир (160 долларов).
Стамбульская палата таксистов в понедельник сообщила РИА Новости, что лишила лицензии водителя. Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысяч лир (почти 2100 долларов), сообщил в соцсетях официальный представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан.
Стамбульская генпрокуратура начала расследование после жалобы туриста. Водитель на допросе подтвердил, что снял с карты клиента 7300 лир, но утверждал, что якобы вернул ему 100 долларов наличными - что не было отражено на видеозаписи блогера. Таксист отрицал все обвинения.
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"Прокуратура потребовала ареста водителя по обвинению в мошенничестве с учетом улик и характера преступления... суд удовлетворил требование прокуроров", - передает канал.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования в такси маршруток на восемь человек.