Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле арестовали таксиста, обманувшего иностранца на 150 долларов - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 02.06.2026 (обновлено: 20:57 02.06.2026)
В Стамбуле арестовали таксиста, обманувшего иностранца на 150 долларов

TRT Haber: в Турции арестовали таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную цену

© Depositphotos.com / seqoyaВид на Стамбул в Турции
Вид на Стамбул в Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Depositphotos.com / seqoya
Вид на Стамбул в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стамбуле таксист взял с иностранца 7300 лир (160 долларов) за поездку, которая обычно стоит 300–400 лир (7–8 долларов).
  • Стамбульская палата таксистов лишила водителя лицензии, а также его оштрафовали на 95,5 тысяч лир (почти 2100 долларов).
  • Прокуратура потребовала ареста водителя по обвинению в мошенничестве, а суд удовлетворил это требование.
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Суд в Стамбуле арестовал таксиста, взявшего с иностранца 20-кратную стоимость поездки, передает телеканал TRT Haber.
Ранее иностранный блогер поделился в соцсетях видеозаписью поездки в такси с концерта рэпера Трэвиса Скотта в отель CVK Bosphorus. Обычно такая поездка стоит 300-400 лир (7-8 долларов). Во время поездки водитель заявил, что 10-минутная поездка обойдется в 50 евро. Блогер поднес карту к POS-терминалу и оплатил поездку, лишь позже осознав, что заплатил 7300 лир (160 долларов).
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Отельер рассказал, что больше всего раздражает россиян на курортах Турции
1 июня, 03:08
Стамбульская палата таксистов в понедельник сообщила РИА Новости, что лишила лицензии водителя. Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысяч лир (почти 2100 долларов), сообщил в соцсетях официальный представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан.
Стамбульская генпрокуратура начала расследование после жалобы туриста. Водитель на допросе подтвердил, что снял с карты клиента 7300 лир, но утверждал, что якобы вернул ему 100 долларов наличными - что не было отражено на видеозаписи блогера. Таксист отрицал все обвинения.
«
"Прокуратура потребовала ареста водителя по обвинению в мошенничестве с учетом улик и характера преступления... суд удовлетворил требование прокуроров", - передает канал.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования в такси маршруток на восемь человек.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Турции предупредили туристов о штрафе за использование "пиратского" такси
18 мая, 07:15
 
СтамбулТурцияЛиссабон (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала