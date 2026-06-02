Росконгресс предупредил о риске стагфляции в развитых странах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Экономический рост замедляется во всем мире, но это особенно заметно в развитых странах, что в сочетании с ускорением инфляции повышает для них риск стагфляции, говорится в докладе Росконгресса "Риск стагфляции и передел сырьевых рынков. Экономические тренды 2026", с которым ознакомилось РИА Новости. Доклад подготовлен к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

"Замедление роста, особенно выраженное в развитых странах, в сочетании с ускоряющейся инфляцией усиливает риск их перехода в стагфляцию", - говорится в докладе.

Авторы приводят прогнозы ООН , согласно которым рост мировой экономики замедлится с 3% в 2025 году до 2,5% в 2026 году, после чего умеренно ускорится до 2,8% в 2027 году.

"Наименьшие темпы роста будут демонстрировать развитые экономики: 1,5% в 2026‑м и 1,7% в 2027 году. В США рост составит 2% в 2026-м и 2027‑м годах, в Евросоюзе — 1,1% и 1,4% соответственно, в Великобритании — 0,7% и 1%, в Японии — 0,8% и 1,1%", - говорится в документе.

Глобальная инфляция в 2026 году, как ожидается, достигнет 3,9%, после чего снизится до 3,1% в 2027 году. В развитых странах прогнозируется рост инфляции с 2,6% в 2025 году до 2,9% в 2026 году, в развивающихся — с 4,2% до 5,2% соответственно.

При этом развивающиеся страны, по оценке аналитиков, останутся ключевым драйвером глобальной экономики, хотя они также столкнутся с замедлением: рост их совокупного ВВП составит 3,9% в 2026 году и 4,3% в 2027 году по сравнению с 4,6% в 2025 году. Рост ВВП Китая замедлится с прошлогодних 5% до 4,6% в текущем и 4,5% в следующем году. ВВП Индии после увеличения на 7,5% в 2025 году вырастет на 6,4% в 2026‑м и 6,6% в 2027 году.

Одной из основных причин глобальных изменений авторы называют конфликт на Ближнем Востоке , который оказывает комплексное воздействие на мировую экономику через повышение цен на энергоносители, удобрения и, как следствие, на продукты питания, а также через увеличение расходов на транспортировку.