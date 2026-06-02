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СМИ: одного и того же пилота сбили дважды во время конфликта США и Ирана - РИА Новости, 02.06.2026
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23:00 02.06.2026
СМИ: одного и того же пилота сбили дважды во время конфликта США и Ирана

High Side: один и тот же пилот F-15E сбит в Иране дважды

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский пилот истребителя F-15E был сбит дважды во время конфликта США и Ирана: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле — иранскими силами.
  • Пилот, сбитый иранскими силами 3 апреля, управлял одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским истребителем F/A-18.
  • High Side отмечает, что этот летчик практически наверняка стал первым пилотом самолета с неподвижным крылом, сбитым дважды во время одного и того же конфликта со времен войны во Вьетнаме.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один и тот же американский пилот истребителей F-15E был сбит во время конфликта США и Ирана дважды: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле - иранскими силами, сообщает журналистский проект High Side со ссылкой на действующих и бывших чиновников ВВС США.
"Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном 3 апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским (истребителем - ред.) F/A-18", - говорится в статье, опубликованной на странице проекта на платформе Substack.
High Side отмечает, что этот летчик "практически наверняка" стал первым пилотом самолета с неподвижным крылом, сбитым дважды во время одного и того же конфликта, со времен войны во Вьетнаме.
Американский истребитель-бомбардировщик F-15E был в начале апреля сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США сообщил ночью 5 апреля.
В марте газета Wall Street Journal сообщила, что три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским истребителем F/A-18.
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