СМИ: одного и того же пилота сбили дважды во время конфликта США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский пилот истребителя F-15E был сбит дважды во время конфликта США и Ирана: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле — иранскими силами.
- Пилот, сбитый иранскими силами 3 апреля, управлял одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским истребителем F/A-18.
- High Side отмечает, что этот летчик практически наверняка стал первым пилотом самолета с неподвижным крылом, сбитым дважды во время одного и того же конфликта со времен войны во Вьетнаме.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один и тот же американский пилот истребителей F-15E был сбит во время конфликта США и Ирана дважды: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле - иранскими силами, сообщает журналистский проект High Side со ссылкой на действующих и бывших чиновников ВВС США.
High Side отмечает, что этот летчик "практически наверняка" стал первым пилотом самолета с неподвижным крылом, сбитым дважды во время одного и того же конфликта, со времен войны во Вьетнаме.
Американский истребитель-бомбардировщик F-15E был в начале апреля сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США сообщил ночью 5 апреля.
В марте газета Wall Street Journal сообщила, что три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским истребителем F/A-18.