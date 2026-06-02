Рубио утверждает, что США не вооружают гражданских в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский госсекретарь Марко Рубио утверждает, что США не передают оружие гражданским в Иране для смены власти.
- Рубио заявил, что ему неизвестно о программе по вооружению гражданских лиц в Иране с целью свержения правительства.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио утверждает, что США не передают оружие гражданским в Иране для смены власти в исламской республике.
"Возможно, этим занимаются другие страны или другие структуры, но точно не правительство США", – сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.