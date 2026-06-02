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Рубио утверждает, что США не вооружают гражданских в Иране - РИА Новости, 02.06.2026
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20:58 02.06.2026
Рубио утверждает, что США не вооружают гражданских в Иране

Рубио: США не передают оружие гражданским в Иране для смены власти в республике

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио утверждает, что США не передают оружие гражданским в Иране для смены власти.
  • Рубио заявил, что ему неизвестно о программе по вооружению гражданских лиц в Иране с целью свержения правительства.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио утверждает, что США не передают оружие гражданским в Иране для смены власти в исламской республике.
По словам Рубио, ему неизвестно "ни о какой программе по вооружению гражданских лиц в Иране с целью свержения их правительства".
"Возможно, этим занимаются другие страны или другие структуры, но точно не правительство США", – сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
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