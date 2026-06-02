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Поддерживать единство Европы и США стало сложнее, заявил Столтенберг - РИА Новости, 02.06.2026
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20:30 02.06.2026
Поддерживать единство Европы и США стало сложнее, заявил Столтенберг

Столтенберг: поддерживать единство Европы и США стало сложнее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЙенс Столтенберр
Йенс Столтенберр - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Йенс Столтенберр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживать единство Европы и США в рамках альянса стало сложнее.
  • По его словам, это связано с возросшим напряжением между Европой и Северной Америкой.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Поддерживать единство Европы и США в рамках НАТО стало сложнее из-за возросшего напряжения между ними, заявил экс-генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я думаю, было бы правильно сказать, что это (поддерживать единство альянса – ред.) стало сейчас сложнее, в том смысле, что напряжение между Европой и Северной Америкой, США сильнее и с ним стало сложнее справляться", - сказал он в интервью Блумбергу.
Столтенберг сказал, что считает компромисс лучшим решением, однако у всего есть пределы.
"Я все еще считаю, что задача состоит в том, чтобы сохранять единство Северной Америки и Европы. Но есть пределы у того, с чем мы должны мириться. Я полностью согласен с союзниками по НАТО в Европе, что угрожать другой стране, угрожать Гренландии и Дании, неприемлемо. У компромиссов есть пределы", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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