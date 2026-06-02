Поддерживать единство Европы и США стало сложнее, заявил Столтенберг

"Я все еще считаю, что задача состоит в том, чтобы сохранять единство Северной Америки и Европы. Но есть пределы у того, с чем мы должны мириться. Я полностью согласен с союзниками по НАТО в Европе, что угрожать другой стране, угрожать Гренландии и Дании, неприемлемо. У компромиссов есть пределы", - сказал он.