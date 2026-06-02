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Трамп призвал Тегеран заключить сделку - РИА Новости, 02.06.2026
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20:10 02.06.2026 (обновлено: 20:15 02.06.2026)
Трамп призвал Тегеран заключить сделку

Трамп призвал Иран к сделке и заявил, что не знает, чем закончатся переговоры

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран заключить сделку.
  • Трамп заявил, что не знает, чем закончатся нынешние переговоры с Ираном.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран заключить сделку, заявив, что не знает, чем закончатся нынешние переговоры.
"Никогда не знаешь, куда это приведет, но, как я сказал Ирану: "Пришло время так или иначе заключить сделку", - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
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