Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет.
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что визит чиновника из США на ПМЭФ является сигналом о том, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией.
- Аксаков выразил уверенность, что визит станет первым шагом для открытия возможностей для представителей бизнеса и других направлений политики.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Визит чиновника из США на Петербургский международный экономический форум является сигналом, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
"В этой новой эпохе надо взаимодействовать с Россией, развивать отношения. Поэтому это (визит чиновника из США на ПМЭФ - ред.) очень важный шаг, такой сигнал всему миру, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией, и надо выстраивать новый порядок", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
Он отметил, что сам факт приезда официального представителя США - очень серьезный шаг, который говорит о том, что ситуация в мире поменялась, и начинается новая эпоха развития.
Депутат также выразил уверенность, что этот визит станет первым шагом для того, чтобы "открыть окно, в которое устремятся и представители бизнеса, и представители других направлений политики".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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