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В Госдуме прокомментировали визит американского чиновника на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
19:59 02.06.2026
В Госдуме прокомментировали визит американского чиновника на ПМЭФ

Аксаков: визит чиновника из США на ПМЭФ - сигнал для сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет.
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что визит чиновника из США на ПМЭФ является сигналом о том, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией.
  • Аксаков выразил уверенность, что визит станет первым шагом для открытия возможностей для представителей бизнеса и других направлений политики.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Визит чиновника из США на Петербургский международный экономический форум является сигналом, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
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"В этой новой эпохе надо взаимодействовать с Россией, развивать отношения. Поэтому это (визит чиновника из США на ПМЭФ - ред.) очень важный шаг, такой сигнал всему миру, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией, и надо выстраивать новый порядок", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
Он отметил, что сам факт приезда официального представителя США - очень серьезный шаг, который говорит о том, что ситуация в мире поменялась, и начинается новая эпоха развития.
Депутат также выразил уверенность, что этот визит станет первым шагом для того, чтобы "открыть окно, в которое устремятся и представители бизнеса, и представители других направлений политики".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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