Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что визит чиновника из США на ПМЭФ является сигналом о том, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией.

Аксаков выразил уверенность, что визит станет первым шагом для открытия возможностей для представителей бизнеса и других направлений политики.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Визит чиновника из США на Петербургский международный экономический форум является сигналом, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.

"Парламентской газете". "В этой новой эпохе надо взаимодействовать с Россией, развивать отношения. Поэтому это (визит чиновника из США на ПМЭФ - ред.) очень важный шаг, такой сигнал всему миру, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией, и надо выстраивать новый порядок", - сказал Аксаков

Он отметил, что сам факт приезда официального представителя США - очень серьезный шаг, который говорит о том, что ситуация в мире поменялась, и начинается новая эпоха развития.

Депутат также выразил уверенность, что этот визит станет первым шагом для того, чтобы "открыть окно, в которое устремятся и представители бизнеса, и представители других направлений политики".