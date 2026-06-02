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Если Иран откроет Ормуз, США снимут морскую блокаду, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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19:43 02.06.2026 (обновлено: 19:54 02.06.2026)
Если Иран откроет Ормуз, США снимут морскую блокаду, заявил Рубио

Рубио: если Иран откроет Ормузский пролив, США снимут морскую блокаду

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiКорабли в Ормузском проливе
Корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна снимет блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив.
  • Безопасность судоходства в Ормузском проливе — приоритет США в переговорах с Ираном.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Если они закончат это, мы снимем блокаду", - сказал государственный секретарь на слушаниях в сенате.
По словам Рубио, безопасность судоходства в Ормузском проливе - приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив "должен быть открыт немедленно". Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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