Если Иран откроет Ормуз, США снимут морскую блокаду, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна снимет блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив.
- Безопасность судоходства в Ормузском проливе — приоритет США в переговорах с Ираном.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Если они закончат это, мы снимем блокаду", - сказал государственный секретарь на слушаниях в сенате.
По словам Рубио, безопасность судоходства в Ормузском проливе - приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив "должен быть открыт немедленно". Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.