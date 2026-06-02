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Совфед рассмотрит проект заявления в связи с давлением США на Кубу - РИА Новости, 02.06.2026
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17:32 02.06.2026
Совфед рассмотрит проект заявления в связи с давлением США на Кубу

Совфед рассмотрит проект заявления в связи с силовым давлением США на Кубу

© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Совет Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации на заседании рассмотрит проект заявления в связи с силовым давлением США на Кубу.
  • США усилили политическое и экономическое давление на Кубу, в частности, президент Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит проект заявления палаты в связи с силовым давлением США в отношении Кубы.
В повестку заседания включен вопрос о заявлении Совета Федерации "в связи с беспрецедентным силовым давлением Соединенных Штатов Америки в отношении Республики Куба".
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.
Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
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