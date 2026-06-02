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США могут быть либо величайшим другом, либо грозным врагом, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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17:23 02.06.2026
США могут быть либо величайшим другом, либо грозным врагом, заявил Рубио

Рубио: США могут быть величайшим другом, либо самым грозным врагом для соседей

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что для каждой страны Западного полушария США могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом.
  • Выбор характера отношений, по его словам, остается за правительствами этих стран.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Для каждой страны Западного полушария США могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом, и выбор остается за ними, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«
"Мы ясно дали понять каждому правительству в этом полушарии: Америка может быть для них либо величайшим другом, либо самым грозным врагом - выбор за ними", - говорится в показаниях Рубио к слушаниям в комитете по иностранным делам сената США.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио признался, что интересы США распространяются на весь мир
28 января, 19:02
 
В миреСШААмерикаМарко Рубио
 
 
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