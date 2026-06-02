США могут быть либо величайшим другом, либо грозным врагом, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что для каждой страны Западного полушария США могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом.
- Выбор характера отношений, по его словам, остается за правительствами этих стран.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Для каждой страны Западного полушария США могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом, и выбор остается за ними, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Рубио признался, что интересы США распространяются на весь мир
28 января, 19:02