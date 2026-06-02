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Американец Барак Обама Шоу претендует на пост губернатора Калифорнии - РИА Новости, 02.06.2026
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14:41 02.06.2026
Американец Барак Обама Шоу претендует на пост губернатора Калифорнии

Американец по имени Барак Обама Шоу претендует на пост губернатора Калифорнии

© Фото : @barack4californiaБарак Обама Шоу
Барак Обама Шоу - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : @barack4california
Барак Обама Шоу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американец по имени Барак Обама Шоу участвует в праймериз на пост губернатора Калифорнии.
  • Изначально мужчину звали Сесил Шоу, но более 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американец по имени Барак Обама Шоу участвует в праймериз на пост губернатора Калифорнии, следует из сообщения на официальном сайте его предвыборной кампании.
Как отмечается, изначально мужчину звали Сесил Шоу, но более 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой.
"Барак Обама принес в мир надежду, какой я никогда прежде не видел и не испытывал, и это стало тем катализатором, который побудил меня официально сменить имя", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте предвыборной кампании, своей задачей он видит сплочение Калифорнии.
Праймериз на пост губернатора Калифорнии состоятся 2 июня.
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