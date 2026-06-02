Краткий пересказ от РИА ИИ Американец по имени Барак Обама Шоу участвует в праймериз на пост губернатора Калифорнии.

Изначально мужчину звали Сесил Шоу, но более 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американец по имени Барак Обама Шоу участвует в праймериз на пост губернатора Калифорнии, следует из сообщения на официальном сайте его предвыборной кампании.

Как отмечается, изначально мужчину звали Сесил Шоу, но более 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой.

"Барак Обама принес в мир надежду, какой я никогда прежде не видел и не испытывал, и это стало тем катализатором, который побудил меня официально сменить имя", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте предвыборной кампании, своей задачей он видит сплочение Калифорнии.