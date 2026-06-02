В Америке сообщили, кто будет держать контроль во время ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство внутренней безопасности США намерено использовать все доступные полномочия, технологии и партнерства для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Основная ответственность за обеспечение безопасности гостей чемпионата мира лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) намерено задействовать все доступные полномочия, технологии и партнерства для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года, заявила РИА Новости исполняющая обязанности помощника главы ведомства Лорен Бис.
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"МВБ продолжит использовать все доступные полномочия, технологии и партнерства для защиты страны, обеспечивая при этом безопасное, надежное и успешное проведение чемпионата мира для всех его участников", - сказала собеседница агентства.
Секретная служба США сообщила РИА Новости в понедельник, что основная ответственность за обеспечение безопасности гостей чемпионата мира лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, американские матчи примут 11 городов.