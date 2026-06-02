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Армия США заключит контракт с BAE Systems на обслуживание БМП на Украине - РИА Новости, 02.06.2026
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05:30 02.06.2026
Армия США заключит контракт с BAE Systems на обслуживание БМП на Украине

РИА Новости: США заключат контракт с BAE Systems на обслуживание БМП на Украине

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСтенд BAE SYSTEMS
Стенд BAE SYSTEMS - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Стенд BAE SYSTEMS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия США планирует заключить контракт с BAE Systems на обслуживание боевых машин пехоты Bradley и бронемашин M88A2 для Украины.
  • Контракт будет заключен напрямую с BAE Systems, минуя конкурсные процедуры, и рассчитан на период с июля 2026 по июль 2027 года.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Армия США планирует заключить контракт с британским концерном BAE Systems на обслуживание боевых машин пехоты Bradley и бронемашин M88A2 для Украины, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
"Правительство нуждается в представителях полевых служб для обучения и технической поддержки боевых машин Bradley и M88A2 в интересах офиса по управлению поставками на Украину в рамках программы Advanced Mechanic Institute 2.0", - говорится в документе.
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Армия США намерена заключить контракт напрямую с BAE Systems, минуя конкурсные процедуры, поскольку компания является оригинальным производителем этой бронетехники и единственным владельцем необходимых технических данных.
Соглашение, которое будет курировать командование по контрактам армии США на военной базе в Детройте, рассчитано на период с июля 2026 по июль 2027 года.
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