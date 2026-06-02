Краткий пересказ от РИА ИИ
- США применяли и продолжают применять пытки к своим военнослужащим, чтобы приучить их выдерживать боль.
- Применение пыток по отношению к своим солдатам также используется американскими силовиками для того, чтобы научиться применять соответствующие техники эффективнее.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Краев. США применяли и продолжают применять пытки к своим военнослужащим, чтобы приучить их выдерживать боль, рассказал РИА Новости Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы и переживший пытки в период воинской службы.
"Соединенные Штаты прибегали тогда и по-прежнему прибегают к пыткам по отношению к своим солдатам, чтобы дать им представление о том, что их может ждать, если попадут в плен", - рассказал собеседник агентства.
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора
18 октября 2024, 04:38
Он сообщил о том, что применение пыток по отношению к своим используется американскими силовиками и для того, чтобы научиться использовать соответствующие техники эффективнее.
"Для армии это была прекрасная возможность. Они могли обучать своих мастеров пыток и давать нам почувствовать на себе, что значит пытка", - поделился Уоррен Плута.
Он подчеркнул, что США по-прежнему занимаются этой деятельностью.
"США продолжают этим заниматься. Бывает, читаю газету или смотрю репортаж на телевидении про то, как США пытают военнопленных… Это те же самые техники пыток, которые применялись в отношении нас", - рассказал Уоррен Плута, сегодня являющийся активистом организации "Ветераны за мир".
СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих
28 июня 2023, 23:40