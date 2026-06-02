ВС США пытали своих солдат, рассказал отставной военный

Краткий пересказ от РИА ИИ США применяли и продолжают применять пытки к своим военнослужащим, чтобы приучить их выдерживать боль.

Применение пыток по отношению к своим солдатам также используется американскими силовиками для того, чтобы научиться применять соответствующие техники эффективнее.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Краев. США применяли и продолжают применять пытки к своим военнослужащим, чтобы приучить их выдерживать боль, рассказал РИА Новости Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы и переживший пытки в период воинской службы.

"Соединенные Штаты прибегали тогда и по-прежнему прибегают к пыткам по отношению к своим солдатам, чтобы дать им представление о том, что их может ждать, если попадут в плен", - рассказал собеседник агентства.

Он сообщил о том, что применение пыток по отношению к своим используется американскими силовиками и для того, чтобы научиться использовать соответствующие техники эффективнее.

"Для армии это была прекрасная возможность. Они могли обучать своих мастеров пыток и давать нам почувствовать на себе, что значит пытка", - поделился Уоррен Плута.

Он подчеркнул, что США по-прежнему занимаются этой деятельностью.