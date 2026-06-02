ФСБ: зарубежные спецслужбы хотели получать данные с смартфонов россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зарубежные спецслужбы пытались получить данные с помощью смартфонов российских служащих.
- Сбор данных осуществлялся через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах.
- Сейчас идет расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители и объем скомпрометированных данных.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы хотели получать данные с помощью смартфонов российских служащих, в том числе прослушивая переговоры и контролируя обстановку вокруг, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"Попытки сбора данных осуществлялись через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах", - сказал оперативник.
По его словам, сейчас идет расследование по уголовном делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных.
Сложившаяся ситуация показывает, что в условиях тотального контроля вопрос национальной безопасности, личной безопасности каждого напрямую зависит от соблюдения мер конфиденциальности при использовании аппарата сотовой связи, подчеркнул сотрудник ФСБ.
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