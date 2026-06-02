ФСБ: зарубежные спецслужбы хотели получать данные с смартфонов россиян

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Краткий пересказ от РИА ИИ Зарубежные спецслужбы пытались получить данные с помощью смартфонов российских служащих.

Сбор данных осуществлялся через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах.

Сейчас идет расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители и объем скомпрометированных данных.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы хотели получать данные с помощью смартфонов российских служащих, в том числе прослушивая переговоры и контролируя обстановку вокруг, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

По информации ФСБ , вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.

"Попытки сбора данных осуществлялись через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах", - сказал оперативник.

По его словам, сейчас идет расследование по уголовном делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных.