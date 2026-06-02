Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям трех украинских бригад.
- Противник потерял более 185 военнослужащих и военную технику в районах Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям трех украинских бригад у пяти населенных пунктов, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана.
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22 июня 2022, 17:18