МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям трех украинских бригад у пяти населенных пунктов, противник потерял более 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.