Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия поразила объекты украинского ОПК, аэродромы и транспортную инфраструктуру в Харьковской и других областях.
- Удары нанесли в качестве возмездия за теракт в общежитии колледжа в ЛНР.
- Тогда при атаке дронов погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью ударили по предприятиям военной промышленности в пяти регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области, сообщили в Минобороны.
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"В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины", — рассказали там.
В некоторых областях Украины пропал свет
Вчера, 10:19
В Сумской области удар пришелся по Шосткинскому казенному заводу "Звезда". В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.
Другими целями стали предприятия в Хмельницкой и Полтавской областях, а также инфраструктура шести военных аэродромов — в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской. Еще по десяти предприятиям нанесли удары в украинской столице. Там же поражены три территориальных центра комплектования ВСУ.
Помимо этого, расчеты нанесли поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиазавода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву Запорожье.
О массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру российское оборонное ведомство отчиталось ранее во вторник. Расчеты также поразили транспортную инфраструктуру, в том числе военные аэродромы.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. По словам Владимира Путина, атака была не случайной, а выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Как отметили в МИД России, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го.
В ведомстве заявили, что армия будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18