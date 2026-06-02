Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия поразила объекты украинского ОПК, аэродромы и транспортную инфраструктуру в Харьковской и других областях.

Удары нанесли в качестве возмездия за теракт в общежитии колледжа в ЛНР.

Тогда при атаке дронов погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью ударили по предприятиям военной промышленности в пяти регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области, сообщили в Минобороны.

« "В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины", — рассказали там.

Сумской области удар пришелся по Шосткинскому казенному заводу "Звезда". В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.

территориальных центра комплектования ВСУ. Другими целями стали предприятия в Хмельницкой и Полтавской областях, а также инфраструктура шести военных аэродромов — в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской. Еще по десяти предприятиям нанесли удары в украинской столице. Там же поражены три

Помимо этого, расчеты нанесли поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиазавода " Мотор Сич " в подконтрольном Киеву Запорожье.

О массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру российское оборонное ведомство отчиталось ранее во вторник. Расчеты также поразили транспортную инфраструктуру, в том числе военные аэродромы.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске , где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. По словам Владимира Путина , атака была не случайной, а выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.

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