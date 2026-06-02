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На Харьковском направлении в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ - РИА Новости, 02.06.2026
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На Харьковском направлении в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ

Военные "Севера" уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ под Харьковом в мае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки «Север» в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ на харьковском направлении.
  • Недостаточная маскировка станций Starlink позволяла обнаруживать их как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.
  • Уничтожение спутниковых систем позволило нарушить интернет-соединение и взаимодействие подразделений противника с командованием.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"В ходе работы разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" украинские формирования на харьковском направлении лишились свыше 110 станций Starlink в мае. Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет соединение и нарушить связь с пунктами управления", - сказал офицер.
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Он отметил, что недостаточная маскировка комплексов позволяла обнаруживать их как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. "Карта" рассказал, что после выявления целей их координаты оперативно передавались на командный пункт, откуда информация поступала ударным расчетам. Поражение наносилось FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью.
Как подчеркнул собеседник агентства, уничтожение спутниковых систем позволило нарушить интернет-соединение и взаимодействие подразделений противника с командованием на отдельных участках линии боевого соприкосновения.
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