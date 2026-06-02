На Харьковском направлении в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки «Север» в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ на харьковском направлении.

Недостаточная маскировка станций Starlink позволяла обнаруживать их как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.

Уничтожение спутниковых систем позволило нарушить интернет-соединение и взаимодействие подразделений противника с командованием.

БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

"В ходе работы разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" украинские формирования на харьковском направлении лишились свыше 110 станций Starlink в мае. Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет соединение и нарушить связь с пунктами управления", - сказал офицер.

Он отметил, что недостаточная маскировка комплексов позволяла обнаруживать их как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. "Карта" рассказал, что после выявления целей их координаты оперативно передавались на командный пункт, откуда информация поступала ударным расчетам. Поражение наносилось FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью.