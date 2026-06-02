Дроны "Севера" уничтожили станцию РЭБ ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчетом FPV-дронов группировки войск «Север» в Сумской области обнаружена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ.
- Уничтожение подобных станций РЭБ позволяет убирать помехи и расширять диапазон работы российских БПЛА.
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчетом FPV-дронов группировки войск "Север" в Сумской области обнаружена и уничтожена предназначенная для глушения систем наведения станция радиоэлектронной борьбы "Дамба" ВСУ, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Патрик".
"В Сумской области в одном из лесов вскрыта замаскированная позиция - украинская станция радиоэлектронной борьбы "Дамба". Направили в указанную точку FPV-дрон с осколочно-фугасной частью и уничтожили цель. Радиолокационная станция "Дамба" предназначена для глушения систем наведения", – рассказал агентству начальник расчета БПЛА с позывным "Патрик".
Военнослужащий добавил, что уничтожение подобных станций РЭБ противника убирает помехи и позволяет расширять диапазон работы российских БПЛА.
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