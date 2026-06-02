Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили критически важный для ВСУ блокпост

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы ударных БПЛА уничтожили блокпост ВСУ с системами РЭБ и постами воздушного наблюдения в микрорайоне «Корабел» в Херсоне.

Уничтожение блокпоста позволило российским беспилотчикам увеличить радиус поражения вглубь территории Херсонской области.

Транспорт противника, отправленный на блокпост, был уничтожен сбросами с коптеров и прямыми попаданиями дронов.

ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА в ходе ночного налета уничтожили в микрорайоне "Корабел" в подконтрольном киевскому режиму Херсоне критически важный блокпост ВСУ, оборудованный системами РЭБ и постами воздушного наблюдения, сообщил РИА Новости командир российского подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии с позывным "Охота".

По его словам, уничтожение этого объекта позволило российским беспилотчикам значительно увеличить радиус поражения вглубь оккупированной киевским режимом территории Херсонской области

"Мы уничтожили в Херсоне блокпост, укрытие, станцию РЭБ и пост воздушного наблюдения (ПВН - ред) на острове "Корабел". Блокпост (является - ред.) критическим объектом инфраструктуры противника. Задача выполнена. Теперь мы можем намного дальше летать и искать цели", - сказал офицер.

Командир показал РИА Новости кадры боевой работы, зафиксировавшие ночную операцию. "Вчера вечером мы вскрыли ротацию противника. Дрон на оптоволокне стоял в засаде. Противник увидел дрон, начал бежать. Трое были уничтожены сразу", - прокомментировал военный.

Около 4.00 боевики ВСУ отправили на блокпост машину. Она встала в укрытие под антидроновой сетью, но это не помогло.

"Наши парни отработали по ней в режиме "карусель", - сказал беспилотчик.

Транспорт уничтожили сбросами с коптеров и прямыми попаданиями дронов на оптоволокне " КВН " и "Оса". Восстановлению машина не подлежит.

"Противнику, чтобы проехать, надо снизить скорость, а это поможет нам качественнее поразить цель", - добавил военный.