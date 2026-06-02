Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили критически важный для ВСУ блокпост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы ударных БПЛА уничтожили блокпост ВСУ с системами РЭБ и постами воздушного наблюдения в микрорайоне «Корабел» в Херсоне.
- Уничтожение блокпоста позволило российским беспилотчикам увеличить радиус поражения вглубь территории Херсонской области.
- Транспорт противника, отправленный на блокпост, был уничтожен сбросами с коптеров и прямыми попаданиями дронов.
ГЕНИЧЕСК, 2 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА в ходе ночного налета уничтожили в микрорайоне "Корабел" в подконтрольном киевскому режиму Херсоне критически важный блокпост ВСУ, оборудованный системами РЭБ и постами воздушного наблюдения, сообщил РИА Новости командир российского подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии с позывным "Охота".
По его словам, уничтожение этого объекта позволило российским беспилотчикам значительно увеличить радиус поражения вглубь оккупированной киевским режимом территории Херсонской области.
"Мы уничтожили в Херсоне блокпост, укрытие, станцию РЭБ и пост воздушного наблюдения (ПВН - ред) на острове "Корабел". Блокпост (является - ред.) критическим объектом инфраструктуры противника. Задача выполнена. Теперь мы можем намного дальше летать и искать цели", - сказал офицер.
Командир показал РИА Новости кадры боевой работы, зафиксировавшие ночную операцию. "Вчера вечером мы вскрыли ротацию противника. Дрон на оптоволокне стоял в засаде. Противник увидел дрон, начал бежать. Трое были уничтожены сразу", - прокомментировал военный.
Около 4.00 боевики ВСУ отправили на блокпост машину. Она встала в укрытие под антидроновой сетью, но это не помогло.
"Наши парни отработали по ней в режиме "карусель", - сказал беспилотчик.
Транспорт уничтожили сбросами с коптеров и прямыми попаданиями дронов на оптоволокне "КВН" и "Оса". Восстановлению машина не подлежит.
"Противнику, чтобы проехать, надо снизить скорость, а это поможет нам качественнее поразить цель", - добавил военный.
Блокпост, несмотря на попытки его спасти, полностью уничтожен, а из-за близости к линии фронта восстановлению не подлежит. Кроме того, от сбросов загорелись покрышки, которыми был закрыт объект, пожар усугубил положение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18