Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты артиллерии РФ уничтожили 55 солдат ВСУ, гаубицу, танк и два склада с боеприпасами в Харьковской и Сумской областях.
- Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» выполнили более 310 огневых задач за ночь.
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчеты артиллерии РФ в результате нанесения огневых ударов за ночь уничтожили 55 солдат ВСУ, гаубицу, танк и два склада с боеприпасами врага в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за ночь выполнили более 310 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено 55 солдат ВСУ, гаубица М-101, САУ 2С1 "Гвоздика", танк и 2 склада с боеприпасами под Харьковом и Сумами", – рассказали агентству в группировке войск "Север".
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