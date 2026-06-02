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Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила танк и склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 02.06.2026
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06:37 02.06.2026
Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила танк и склад с боеприпасами ВСУ

Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила танк, склад и 55 солдат ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты артиллерии РФ уничтожили 55 солдат ВСУ, гаубицу, танк и два склада с боеприпасами в Харьковской и Сумской областях.
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» выполнили более 310 огневых задач за ночь.
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчеты артиллерии РФ в результате нанесения огневых ударов за ночь уничтожили 55 солдат ВСУ, гаубицу, танк и два склада с боеприпасами врага в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за ночь выполнили более 310 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено 55 солдат ВСУ, гаубица М-101, САУ 2С1 "Гвоздика", танк и 2 склада с боеприпасами под Харьковом и Сумами", – рассказали агентству в группировке войск "Север".
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