Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила танк и склад с боеприпасами ВСУ

КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчеты артиллерии РФ в результате нанесения огневых ударов за ночь уничтожили 55 солдат ВСУ, гаубицу, танк и два склада с боеприпасами врага в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".