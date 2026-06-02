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Российские военные нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 02.06.2026
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06:28 02.06.2026 (обновлено: 08:57 02.06.2026)
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы "Севера" за ночь нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Севера" за ночь нанесли поражение подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
  • Артиллерийские расчеты выполнили более 310 огневых задач, уничтожив 55 украинских боевиков, гаубицу М-101, САУ 2С1 "Гвоздика", танк и два склада со снарядами, один опорный и два пункта управления БПЛА.
КУРСК, 2 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь нанесли поражение подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты <...> выполнили более 310 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате <...> уничтожены 55 солдат ВСУ, гаубица М-101, САУ 2С1 "Гвоздика", танк и два склада с боеприпасами под Харьковом и Сумами", — рассказал собеседник агентства.
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Уточняется, что в Сумской области расчеты ТОС-1А поразили один опорный и два пункта управления БПЛА, а также ликвидировали 20 украинских боевиков.
Также бойцы "Севера" сбили 56 беспилотников противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Харьковская область
 
 
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