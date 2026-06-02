Российские военные нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Севера" за ночь нанесли поражение подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
- Артиллерийские расчеты выполнили более 310 огневых задач, уничтожив 55 украинских боевиков, гаубицу М-101, САУ 2С1 "Гвоздика", танк и два склада со снарядами, один опорный и два пункта управления БПЛА.
КУРСК, 2 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь нанесли поражение подразделениям ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты <...> выполнили более 310 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате <...> уничтожены 55 солдат ВСУ, гаубица М-101, САУ 2С1 "Гвоздика", танк и два склада с боеприпасами под Харьковом и Сумами", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что в Сумской области расчеты ТОС-1А поразили один опорный и два пункта управления БПЛА, а также ликвидировали 20 украинских боевиков.
Также бойцы "Севера" сбили 56 беспилотников противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18