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Фельдшер "Севера" сутки останавливал кровотечение раненому бойцу - РИА Новости, 02.06.2026
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Фельдшер "Севера" сутки останавливал кровотечение раненому бойцу

Фельдшер "Севера" сутки останавливал кровотечение бойцу с оторванной ступней

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фельдшер 145-го полка морской пехоты с позывным «Тихий» сутки останавливал кровотечение у тяжелораненого сослуживца на передовой.
  • У раненого не происходило тромбообразование, и при ослаблении жгута Эсмарха возникало обильное кровотечение, которое удалось остановить с помощью жгута Хиллера.
  • После стабилизации состояния раненого его передали на следующий этап эвакуации.
КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Фельдшер 145-го полка морской пехоты российской группировки "Север" с позывным "Тихий" рассказал РИА Новости, что в течение суток останавливал кровотечение тяжелораненому сослуживцу на передовой.
Боец, как рассказал "Тихий", поступил к нему в полевых условиях в шоковом состоянии с травматической ампутацией левой стопы от взрыва противопехотной мины.
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"Кровь постоянно текла, остановить ее не удавалось ни внутривенным введением гемостатических лекарств, ни перетягиванием жгута. Тем не менее я справился. Сутки, получается, я на нем работал, жгутовал его очень долго", - рассказал он.
По словам фельдшера, у раненого по какой-то причине не происходило тромбообразование, и при каждом плановом ослаблении жгута Эсмарха возникало обильное кровотечение.
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"Приходилось вливать кровозамещающие растворы, постоянно восполнять объем циркулирующей крови. И в итоге удалось остановить кровотечение с помощью другого резинового жгута - уже не Эсмарха, а жгута Хиллера. Нашел его где-то", - добавил "Тихий".
Сразу после стабилизации состояния раненого его в срочном порядке передали на следующий этап эвакуации.
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