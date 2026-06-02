Фельдшер "Севера" сутки останавливал кровотечение раненому бойцу

Краткий пересказ от РИА ИИ Фельдшер 145-го полка морской пехоты с позывным «Тихий» сутки останавливал кровотечение у тяжелораненого сослуживца на передовой.

У раненого не происходило тромбообразование, и при ослаблении жгута Эсмарха возникало обильное кровотечение, которое удалось остановить с помощью жгута Хиллера.

После стабилизации состояния раненого его передали на следующий этап эвакуации.

КУРСК, 2 июн - РИА Новости. Фельдшер 145-го полка морской пехоты российской группировки "Север" с позывным "Тихий" рассказал РИА Новости, что в течение суток останавливал кровотечение тяжелораненому сослуживцу на передовой.

Боец, как рассказал "Тихий", поступил к нему в полевых условиях в шоковом состоянии с травматической ампутацией левой стопы от взрыва противопехотной мины.

"Кровь постоянно текла, остановить ее не удавалось ни внутривенным введением гемостатических лекарств, ни перетягиванием жгута. Тем не менее я справился. Сутки, получается, я на нем работал, жгутовал его очень долго", - рассказал он.

По словам фельдшера, у раненого по какой-то причине не происходило тромбообразование, и при каждом плановом ослаблении жгута Эсмарха возникало обильное кровотечение.

"Приходилось вливать кровозамещающие растворы, постоянно восполнять объем циркулирующей крови. И в итоге удалось остановить кровотечение с помощью другого резинового жгута - уже не Эсмарха, а жгута Хиллера. Нашел его где-то", - добавил "Тихий".