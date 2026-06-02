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Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ - РИА Новости, 02.06.2026
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05:16 02.06.2026
Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ

ВСУ более месяца не замечали танк ВС России, который выпустил более 500 снарядов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв"
Танки Т-14 Армата и Т-90МС Прорыв - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Танки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ в ДНР.
  • За это время танк выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов.
  • Экипаж танка ежедневно совершал по несколько боевых выездов.
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ и за это время выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Розела".
По словам командира танка 177-го гвардейского полка, машина вела практически непрерывную боевую работу на одном из участков фронта. Экипаж ежедневно совершал по несколько боевых выездов, после которых танк оперативно пополняли боекомплектом и снова отправляли на огневые позиции. В отдельные дни количество выездов достигало восьми.
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"Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий также рассказал, что основной задачей танковых экипажей было максимально эффективно отработать по целям до перегрева ствола.
"Наша главная задача - отработать до того момента, пока ствол не нагреется", - отметил он.
По словам командира танка, российские бойцы настроены решительно и уверены в выполнении поставленных задач.
"У нас девиз простой: мы ни одной задачи не оставляем невыполненной", - добавил командир танка.
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