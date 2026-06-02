Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ в ДНР.
- За это время танк выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов.
- Экипаж танка ежедневно совершал по несколько боевых выездов.
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ и за это время выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Розела".
По словам командира танка 177-го гвардейского полка, машина вела практически непрерывную боевую работу на одном из участков фронта. Экипаж ежедневно совершал по несколько боевых выездов, после которых танк оперативно пополняли боекомплектом и снова отправляли на огневые позиции. В отдельные дни количество выездов достигало восьми.
ВСУ неделю пытались уничтожить танк ВС России
10 апреля, 06:02
"Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий также рассказал, что основной задачей танковых экипажей было максимально эффективно отработать по целям до перегрева ствола.
"Наша главная задача - отработать до того момента, пока ствол не нагреется", - отметил он.
По словам командира танка, российские бойцы настроены решительно и уверены в выполнении поставленных задач.
"У нас девиз простой: мы ни одной задачи не оставляем невыполненной", - добавил командир танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18