Георгиев расторг контракт со "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарем Александром Георгиевым по инициативе игрока.
- Права на вратаря в КХЛ будут закреплены за «Спартаком» до конца сезона 2030/31.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с вратарем Александром Георгиевым.
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"Спартак" в ноябре подписал с Георгиевым двухлетний контракт. В минувшем сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых одержал 13 побед и дважды отыграл на ноль. Ранее он был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Георгиеву 30 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. Также в НХЛ россиянин представлял "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо Эвеланш" и "Сан-Хосе Шаркс". Суммарно в регулярных чемпионатах североамериканской лиги Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу, оформив 15 шатаутов. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.