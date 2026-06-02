"Спартак" отклонил предложение "Индепендьенте" по трансферу Барко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» отклонил первое предложение аргентинского «Индепендьенте» по трансферу футболиста Эсекьеля Барко.
- Представители «Спартака» намерены провести переговоры с футболистом, который заинтересован в возвращении в «Индепендьенте».
- Зимой 2025 года сообщалось, что Барко ищет возможность уйти из «Спартака» и вернуться в Аргентину, однако футболист опровергал эту информацию.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" отклонил первое предложение аргентинского "Индепендьенте" по трансферу футболиста Эсекьеля Барко, сообщает журналист Матиас Мартинез в соцсети X.
По информации источника, после отклонения предложения представители "Спартака" намерены провести переговоры с аргентинцем, который заинтересован в возвращении "Индепендьенте", воспитанником которого он является.
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"Я разговаривал с Барко, и он выразил желание перейти к нам. Мы разрабатываем стратегию, чтобы не повторять прошлых ошибок и не ставить клуб в тяжелое финансовое положение. Нет ничего невозможного, если начать действовать. Сейчас мы только вступаем в переговоры. Барко очень хочет вернуться, и мы приложим все усилия, чтобы он снова стал игроком "Индепендьенте", - заявил генеральный секретарь клуба Даниэль Сеоане.
Зимой 2025 года сообщалось, что Барко активно ищет возможность уйти из "Спартака" и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам. Сам футболист опровергал данную информацию и сообщал, что намерен помогать команде. По итогам сезона "красно-белые" стали обладателями Кубка России.
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 гола.