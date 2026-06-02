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"Спартак" отклонил предложение "Индепендьенте" по трансферу Барко - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:23 02.06.2026 (обновлено: 09:57 02.06.2026)
"Спартак" отклонил предложение "Индепендьенте" по трансферу Барко

"Спартак" отклонил первое предложение "Индепендьенте" по трансферу Барко

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эсекьель Барко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» отклонил первое предложение аргентинского «Индепендьенте» по трансферу футболиста Эсекьеля Барко.
  • Представители «Спартака» намерены провести переговоры с футболистом, который заинтересован в возвращении в «Индепендьенте».
  • Зимой 2025 года сообщалось, что Барко ищет возможность уйти из «Спартака» и вернуться в Аргентину, однако футболист опровергал эту информацию.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" отклонил первое предложение аргентинского "Индепендьенте" по трансферу футболиста Эсекьеля Барко, сообщает журналист Матиас Мартинез в соцсети X.
По информации источника, после отклонения предложения представители "Спартака" намерены провести переговоры с аргентинцем, который заинтересован в возвращении "Индепендьенте", воспитанником которого он является.
«
"Я разговаривал с Барко, и он выразил желание перейти к нам. Мы разрабатываем стратегию, чтобы не повторять прошлых ошибок и не ставить клуб в тяжелое финансовое положение. Нет ничего невозможного, если начать действовать. Сейчас мы только вступаем в переговоры. Барко очень хочет вернуться, и мы приложим все усилия, чтобы он снова стал игроком "Индепендьенте", - заявил генеральный секретарь клуба Даниэль Сеоане.
Зимой 2025 года сообщалось, что Барко активно ищет возможность уйти из "Спартака" и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам. Сам футболист опровергал данную информацию и сообщал, что намерен помогать команде. По итогам сезона "красно-белые" стали обладателями Кубка России.
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Стало известно, сколько "Спартак" будет платить Барко по новому контракту
31 марта, 18:22
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 гола.
 
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