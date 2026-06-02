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Спаллетти сделал заявление на русском языке на мероприятии в Италии - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
11:39 02.06.2026 (обновлено: 12:10 02.06.2026)
Спаллетти сделал заявление на русском языке на мероприятии в Италии

Спаллетти заговорил по-русски после вопроса ребенка о языковом барьере

© Фото : Социальные сети сборной Италии по футболуЛучано Спаллетти
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Италии по футболу
Лучано Спаллетти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти перешел на русский, отвечая на вопрос ребенка о языковом барьере с футболистами.
  • По его словам, обязательно нужно выучить несколько фраз для того, чтобы завоевать доверие игроков.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главный тренер итальянского "Ювентуса" Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший петербургский "Зенит", перешел на русский язык после вопроса ребенка, как ему удается находить общий язык с футболистами из разных стран.
"Победа - это здорово, но мы должны попробовать сделать это снова", - сказал Спаллетти по-русски, вызвав смех у детей.
После ответа Спаллетти перешел на итальянский язык. "Обязательно нужно выучить несколько фраз. Я лишь немного знаю английский язык, но иногда, чтобы завоевать доверие игроков, их сердца или удивить, нужно выучить пару фраз", - добавил специалист в ходе пресс-конференции.
Спаллетти 67 лет. Он был назначен главным тренером "Ювентуса" в октябре 2025 года. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" два раза выиграл чемпионат России и по разу - Кубок и Суперкубок страны. С "Наполи" Спаллетти стал чемпионом Италии. Также он возглавлял "Эмполи", "Сампдорию", "Удинезе", "Анкону", "Рому", "Интер" и сборную Италии.
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