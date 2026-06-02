Спаллетти сделал заявление на русском языке на мероприятии в Италии

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главный тренер итальянского "Ювентуса" Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший петербургский "Зенит", перешел на русский язык после вопроса ребенка, как ему удается находить общий язык с футболистами из разных стран.

После ответа Спаллетти перешел на итальянский язык. "Обязательно нужно выучить несколько фраз. Я лишь немного знаю английский язык, но иногда, чтобы завоевать доверие игроков, их сердца или удивить, нужно выучить пару фраз", - добавил специалист в ходе пресс-конференции.