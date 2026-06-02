Приморцу, обвиняемому в совращении девочек, проведут экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителю Артема Приморского края предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек.
- Мужчину заключили под стражу и назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Жителю Артема Приморского края предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, ему назначена психиатрическая экспертиза, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
В понедельник она сообщила агентству, что 40-летний житель Артема задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек. Мужчину заключили под стражу. Ранее во вторник Римская сообщила РИА Новости, что фигурант признал вину.
"Обвинение предъявлено, назначено судебно-психиатрическая экспертиза", - сказала Римская.