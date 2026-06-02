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Приморцу, обвиняемому в совращении девочек, проведут экспертизу - РИА Новости, 02.06.2026
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04:32 02.06.2026
Приморцу, обвиняемому в совращении девочек, проведут экспертизу

Приморцу, обвиняемому в совращении девочек, проведут психиатрическую экспертизу

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителю Артема Приморского края предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек.
  • Мужчину заключили под стражу и назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Жителю Артема Приморского края предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, ему назначена психиатрическая экспертиза, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
В понедельник она сообщила агентству, что 40-летний житель Артема задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек. Мужчину заключили под стражу. Ранее во вторник Римская сообщила РИА Новости, что фигурант признал вину.
"Обвинение предъявлено, назначено судебно-психиатрическая экспертиза", - сказала Римская.
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