Приморцу, обвиняемому в совращении девочек, проведут экспертизу

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Жителю Артема Приморского края предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, ему назначена психиатрическая экспертиза, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.