Житель Артема признал вину в совращении пяти девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Артема задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек.
- Подозреваемый признал вину.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Житель Артема, заключенный под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, признал вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
Накануне она сообщила агентству, что 40-летний житель Артема задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек. Дело возбуждено по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Мужчину заключили под стражу.
"Вину признал", - сказала Римская.
Она отметила, что расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды.
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