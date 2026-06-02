Житель Артема признал вину в совращении пяти девочек

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Житель Артема, заключенный под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, признал вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.