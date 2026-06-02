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Житель Артема признал вину в совращении пяти девочек - РИА Новости, 02.06.2026
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03:47 02.06.2026
Житель Артема признал вину в совращении пяти девочек

Житель Артема признал вину в совращении пяти 11-летних девочек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Артема задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек.
  • Подозреваемый признал вину.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Житель Артема, заключенный под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, признал вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
Накануне она сообщила агентству, что 40-летний житель Артема задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек. Дело возбуждено по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Мужчину заключили под стражу.
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"Вину признал", - сказала Римская.
Она отметила, что расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды.
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