В России предложили создать детские версии соцсетей

"Прошу вас оценить идею обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии данных сервисов, где средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц", - говорится в письме.

Ветров отметил, что "детские соцсети" не должны иметь возможности выхода во "взрослую" часть экосистемы. По его мнению, данный сервис мог бы подойти для детей начального и среднего возраста, способствовал бы освоению ими механизмов коммуникации в интернете, помогал бы в учебе и связи между ними и школой.