В России предложили создать детские версии соцсетей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ветров, депутат МО Санкт-Петербурга поселок Шушары, предложил обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии сервисов с родительским контролем.
- В обращении на имя главы Минцифры он предложил сделать так, чтобы средства родительского контроля и администрирования в детских версиях социальных сетей сделали невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц.
- По мнению Ветрова, детские социальные сети могли бы способствовать освоению детьми механизмов коммуникации в интернете, помогать в учебе и связи между ними и школой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат МО Санкт-Петербурга поселок Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии таких сервисов с родительским контролем.
Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что в последнее время по всему миру и в РФ ведутся дискуссии по ограничению доступа к социальным сетям для несовершеннолетних, в частности, в ряде стран Запада и Азии вводятся официальные запреты для регистрации и использования сервисов соцсетей для лиц, рожденных после определенных дат.
«
"Прошу вас оценить идею обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии данных сервисов, где средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц", - говорится в письме.
Ветров отметил, что "детские соцсети" не должны иметь возможности выхода во "взрослую" часть экосистемы. По его мнению, данный сервис мог бы подойти для детей начального и среднего возраста, способствовал бы освоению ими механизмов коммуникации в интернете, помогал бы в учебе и связи между ними и школой.
"Лишать новое поколение доступа к инструментам общения и обучения, какими давно также стали социальные сети - это означает совершить удар по их дальнейшей конкурентоспособности во взрослом возрасте", - заключается в обращении.
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря 2025, 19:03