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В России предложили создать детские версии соцсетей - РИА Новости, 02.06.2026
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20:43 02.06.2026 (обновлено: 20:49 02.06.2026)
В России предложили создать детские версии соцсетей

РИА Новости: общественники в Петербурге призвали создать детские версии соцсетей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольница со смартфоном
Школьница со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ветров, депутат МО Санкт-Петербурга поселок Шушары, предложил обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии сервисов с родительским контролем.
  • В обращении на имя главы Минцифры он предложил сделать так, чтобы средства родительского контроля и администрирования в детских версиях социальных сетей сделали невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц.
  • По мнению Ветрова, детские социальные сети могли бы способствовать освоению детьми механизмов коммуникации в интернете, помогать в учебе и связи между ними и школой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат МО Санкт-Петербурга поселок Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии таких сервисов с родительским контролем.
Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что в последнее время по всему миру и в РФ ведутся дискуссии по ограничению доступа к социальным сетям для несовершеннолетних, в частности, в ряде стран Запада и Азии вводятся официальные запреты для регистрации и использования сервисов соцсетей для лиц, рожденных после определенных дат.
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"Прошу вас оценить идею обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии данных сервисов, где средства родительского контроля и администрирования сделали бы невозможным появление неприемлемого содержания и регистрацию посторонних лиц", - говорится в письме.
Ветров отметил, что "детские соцсети" не должны иметь возможности выхода во "взрослую" часть экосистемы. По его мнению, данный сервис мог бы подойти для детей начального и среднего возраста, способствовал бы освоению ими механизмов коммуникации в интернете, помогал бы в учебе и связи между ними и школой.
"Лишать новое поколение доступа к инструментам общения и обучения, какими давно также стали социальные сети - это означает совершить удар по их дальнейшей конкурентоспособности во взрослом возрасте", - заключается в обращении.
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