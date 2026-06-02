Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники Сарненского военкомата в Ровненской области Украины похитили и избили 61-летнего воина-афганца Руслана Фараона.
- После пребывания в военкомате Руслан Фараон оказался в больнице с переломом четырех ребер, пневмотораксом, черепно-мозговой травмой и следами удушения на шее.
- Дочь пострадавшего сообщила, что Руслан Фараон перенес операцию, а родственники готовят заявление в суд.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровненской области Украины похитили и избили 61-летнего воина-афганца Руслана Фараона, сообщили родственники пострадавшего.
"После пребывания в Сарненском военкомате (Ровненской области Украины - ред.) 61-летний майор в отставке оказался в больнице с переломом четырех ребер, пневмотораксом, черепно-мозговой травмой и характерными следами удушения на шее", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дочери пострадавшего Елены Фараон в социальной сети Facebook*.
Она рассказала, что ее отца похитили прямо на улице, когда он ехал на велосипеде. Избивать его начали еще в служебном автомобиле сотрудников военкомата, в самом учреждении к побоям добавились оскорбления и унижения, так как военнослужащие ВСУ узнали, что задержанный участвовал в войне в Афганистане. Статус ветерана-афганца делал немолодого мужчину в глазах военнослужащих ВСУ "русским агентом", пишет дочь пострадавшего. По ее словам, отца угрозами и побоями вынуждали подписать документ об отсутствии претензий к сотрудникам военкомата, в котором он должен был заведомо оговорить себя, объяснив свое задержание состоянием алкогольного опьянения.
Она также заявила, что после госпитализации Руслан Фараон перенес операцию. Родственники готовят заявление в суд, пишет дочь мужчины.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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