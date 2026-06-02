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Узбекистанцы назвали состав сборной на чемпионат мира в США - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
13:10 02.06.2026 (обновлено: 13:14 02.06.2026)
Узбекистанцы назвали состав сборной на чемпионат мира в США

Хусанов и Файзуллаев вошли в состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026

© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФутболисты сборной Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В состав сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года вошли 26 игроков, включая Абдукодира Хусанова, Аббосбека Файзуллаева и Элдора Шомуродова.
  • Сборная Узбекистана впервые примет участие в чемпионате мира и в группе К сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Колумбии.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стал известен состав сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года, сообщается в Telegram-канале Ассоциации футбола Узбекистана (UFA).
В состав сборной вошли 26 игроков, включая защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова, экс-полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, ныне выступающего за турецкий "Истанбул Башакшехир", а также нападающего Элдора Шомуродова, который является его одноклубником.
Сборная Узбекистана, которую возглавляет Фабио Каннаваро, впервые примет участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная Узбекистана сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Колумбии.
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ФутболСпортУзбекистанСШАМексикаАбдукодир ХусановФабио КаннавароЧМ по футболу 2026Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевМанчестер СитиПФК ЦСКАИстанбул Башакшехир
 
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