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Калужская область планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 83 млрд руб - РИА Новости, 02.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:56 02.06.2026 (обновлено: 17:26 02.06.2026)
Калужская область планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 83 млрд руб

Калужская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений на 83 млрд руб

© Владислав Шапша Губернатор Калужской области/MAXСтенд Калужской области на ПМЭФ-2026
Стенд Калужской области на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Владислав Шапша Губернатор Калужской области/MAX
Стенд Калужской области на ПМЭФ-2026
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КАЛУГА, 2 июн – РИА Новости. Калужская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме более 20 соглашений на сумму порядка 83 миллиардов рублей, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Шапша рассказал в своем канале на платформе "Макс", что делегация Калужской области, которую он возглавляет, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Нацелены в полной мере представить потенциал области. И что важно - новые возможности по достижению технологического лидерства… Готовы подписать более 20 соглашений с суммарным объемом инвестиций порядка 83 миллиарда рублей. Направления разные: машиностроение, металлообработка, логистика, фармацевтика, легкая и пищевая промышленность, туризм", - сообщил губернатор.
Правительство Калужской области планирует провести переговоры с компаниями, с которыми уже налажено взаимовыгодное сотрудничество, и с потенциальными партнерами, чтобы обсудить новые проекты, отметил Шапша.
По словам губернатора, калужская делегация участвует в деловой программе и с большим интересом ждет выступление президента РФ Владимира Путина.
"ПМЭФ - одно из крупнейших и ожидаемых деловых событий в мире. Рассчитываем, что для нашего региона его результатом станет дальнейший рост экономики, создание новых производств, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Для того, чтобы мы могли активнее решать насущные вопросы по улучшению качества жизни в нашей области", - резюмировал губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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