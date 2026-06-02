Калужская область планирует подписать на ПМЭФ соглашения на 83 млрд руб

КАЛУГА, 2 июн – РИА Новости. Калужская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме более 20 соглашений на сумму порядка 83 миллиардов рублей, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Шапша рассказал в своем канале на платформе "Макс", что делегация Калужской области, которую он возглавляет, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Нацелены в полной мере представить потенциал области. И что важно - новые возможности по достижению технологического лидерства… Готовы подписать более 20 соглашений с суммарным объемом инвестиций порядка 83 миллиарда рублей. Направления разные: машиностроение, металлообработка, логистика, фармацевтика, легкая и пищевая промышленность, туризм", - сообщил губернатор.

Правительство Калужской области планирует провести переговоры с компаниями, с которыми уже налажено взаимовыгодное сотрудничество, и с потенциальными партнерами, чтобы обсудить новые проекты, отметил Шапша.

По словам губернатора, калужская делегация участвует в деловой программе и с большим интересом ждет выступление президента РФ Владимира Путина.

"ПМЭФ - одно из крупнейших и ожидаемых деловых событий в мире. Рассчитываем, что для нашего региона его результатом станет дальнейший рост экономики, создание новых производств, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Для того, чтобы мы могли активнее решать насущные вопросы по улучшению качества жизни в нашей области", - резюмировал губернатор.