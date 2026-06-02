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В Смоленской области подросток разбился насмерть, врезавшись в лося - РИА Новости, 02.06.2026
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13:53 02.06.2026 (обновлено: 13:59 02.06.2026)
В Смоленской области подросток разбился насмерть, врезавшись в лося

В Смоленской области подросток на мотоцикле погиб после столкновения с лосем

© Фото : ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramМотоцикл подростка после столкновения с лосем в Смоленской области
Мотоцикл подростка после столкновения с лосем в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Мотоцикл подростка после столкновения с лосем в Смоленской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Угранском районе Смоленской области 16-летний юноша на мотоцикле марки Motoland столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу.
  • В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
  • Прокуратура Угранского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний летний юноша разбился насмерть, врезавшись на мотоцикле в выбежавшего на дорогу лося в Угранском районе Смоленской области, сообщили в областной прокуратуре.
По предварительным данным, 1 июня в Угранском районе 16-летний парень, управляя мотоциклом марки Motoland, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем.
"В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Прокуратура Угранского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, в ходе разбирательства будет дана оценка соблюдению требований закона о безопасности дорожного движения, а также действиям уполномоченных органов по профилактике аварий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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