В Смоленской области подросток разбился насмерть, врезавшись в лося

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Угранском районе Смоленской области 16-летний юноша на мотоцикле марки Motoland столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу.
- В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
- Прокуратура Угранского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки.
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний летний юноша разбился насмерть, врезавшись на мотоцикле в выбежавшего на дорогу лося в Угранском районе Смоленской области, сообщили в областной прокуратуре.
По предварительным данным, 1 июня в Угранском районе 16-летний парень, управляя мотоциклом марки Motoland, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем.
"В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Прокуратура Угранского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, в ходе разбирательства будет дана оценка соблюдению требований закона о безопасности дорожного движения, а также действиям уполномоченных органов по профилактике аварий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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