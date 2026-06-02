В Смоленской области подросток разбился насмерть, врезавшись в лося

БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний летний юноша разбился насмерть, врезавшись на мотоцикле в выбежавшего на дорогу лося в Угранском районе Смоленской области, сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, в ходе разбирательства будет дана оценка соблюдению требований закона о безопасности дорожного движения, а также действиям уполномоченных органов по профилактике аварий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.