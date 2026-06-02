Стало известно, когда пройдет слушание по уголовным делам Промеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новое предварительное слушание по уголовным делам Квинси Промеса пройдет в Апелляционном суде Амстердама 12 июня.
- Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новое предварительное слушание по уголовным делам бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса пройдет в Апелляционном суде Амстердама 12 июня, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста.
"Следующее (предварительное - ред.) слушание по уголовным делам запланировано на 12 июня", - сообщила защита агентству.
Предыдущее досудебное заседание по делам футболиста прошло в Апелляционном суде Амстердама 18 марта. Поскольку Промес продолжает находится под стражей, то досудебные заседания должны проходить каждые три месяца перед началом судебного разбирательства по существу. Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.