Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда пройдет слушание по уголовным делам Промеса - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:28 02.06.2026 (обновлено: 14:41 02.06.2026)
Стало известно, когда пройдет слушание по уголовным делам Промеса

Новое предварительное слушание по делу Промеса пройдет 12 июня

© Соцсети футболистаКвинси Промес
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Соцсети футболиста
Квинси Промес. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое предварительное слушание по уголовным делам Квинси Промеса пройдет в Апелляционном суде Амстердама 12 июня.
  • Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новое предварительное слушание по уголовным делам бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса пройдет в Апелляционном суде Амстердама 12 июня, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста.
"Следующее (предварительное - ред.) слушание по уголовным делам запланировано на 12 июня", - сообщила защита агентству.
Предыдущее досудебное заседание по делам футболиста прошло в Апелляционном суде Амстердама 18 марта. Поскольку Промес продолжает находится под стражей, то досудебные заседания должны проходить каждые три месяца перед началом судебного разбирательства по существу. Судебный процесс по существу начнется 30 ноября.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Защита Промеса готовит новые аргументы для временного освобождения
19 марта, 19:55
 
ФутболАмстердамКвинси ПромесСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    С. Кырстя
    66
    03
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    УНИКС
    91
    63
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Бельгия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Румыния
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Мадагаскар
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    Ж. Фонсека
    667
    436
  • Футбол
    Завершен
    Уэльс
    Гана
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала