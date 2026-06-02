Стало известно, когда пройдет слушание по уголовным делам Промеса

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новое предварительное слушание по уголовным делам бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса пройдет в Апелляционном суде Амстердама 12 июня, сообщили РИА Новости в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы нидерландского футболиста.

"Следующее (предварительное - ред.) слушание по уголовным делам запланировано на 12 июня", - сообщила защита агентству.

В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.