В российские школы вернут учебные словари для школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учебные словари для школьников начнут возвращаться в российские школы со следующего года.
- Они будут составлены в полном соответствии с нормативными словарями русского языка.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Учебные словари для школьников начнут возвращаться в российские школы со следующего года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
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"Рада сообщить, что со следующего года, в соответствии с вашим поручением, в школы начнут возвращаться учебные словари школьника", - сказала Ямпольская в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По словам Ямпольской, словари будут составлены в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, которые утверждаются правительственной комиссией.