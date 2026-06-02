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В российские школы вернут учебные словари для школьников - РИА Новости, 02.06.2026
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16:38 02.06.2026 (обновлено: 16:52 02.06.2026)
В российские школы вернут учебные словари для школьников

Ямпольская: учебные словари для школьников начнут возвращаться в школы с 2027 г

© Fotolia / BillionPhotos.comСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / BillionPhotos.com
Словарь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учебные словари для школьников начнут возвращаться в российские школы со следующего года.
  • Они будут составлены в полном соответствии с нормативными словарями русского языка.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Учебные словари для школьников начнут возвращаться в российские школы со следующего года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
«
"Рада сообщить, что со следующего года, в соответствии с вашим поручением, в школы начнут возвращаться учебные словари школьника", - сказала Ямпольская в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По словам Ямпольской, словари будут составлены в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, которые утверждаются правительственной комиссией.
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