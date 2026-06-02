В Туве начали проверку после того, как на аттракционе зажало двух человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двух молодых людей зажало креслом на аттракционе в Национальном парке в Туве.
- Следственные органы и прокуратура Тувы начали проверки по факту инцидента.
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как на аттракционе в Национальном парке в Туве зажало двух молодых людей, сообщил республиканский главк СК РФ.
Ранее во вторник в ГУМЧС РФ по республике сообщили, что двух молодых людей 17 и 18 лет зажало креслом на аттракционе в Национальном парке в Туве. Их достали спасатели и передали медикам, один из них госпитализирован.
"По поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Тыва по данному факту следователем территориального следственного отдела организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Свою проверку также организовала прокуратура Тувы. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины инцидента.