В Туве начали проверку после того, как на аттракционе зажало двух человек

СК начал проверку после того, как на аттракционе в Туве зажало двух человек

© МЧС Республики Тыва/MAX Сотрудники МЧС эвакуируют одного из юношей, зажатых в подвесном кресле на аттракционе в Туве © МЧС Республики Тыва/MAX Сотрудники МЧС эвакуируют одного из юношей, зажатых в подвесном кресле на аттракционе в Туве