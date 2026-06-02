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В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб один человек за сутки - РИА Новости, 02.06.2026
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09:04 02.06.2026 (обновлено: 09:10 02.06.2026)
В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб один человек за сутки

Шуваев: в Белгородском округе из-за атак ВСУ погиб один человек за сутки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области один человек погиб и семь, в том числе ребенок, ранены в результате атак ВСУ за сутки.
  • Территория Белгородской области была атакована ВСУ 68 раз за минувшие сутки, силами ПВО сбиты и подавлены 63 беспилотника.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб и семь, в том числе ребенок, ранены за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«

"В Белгородском округе в результате целенаправленного удара ВСУ погиб мирный житель... Также в округе получили ранения семь человек, к сожалению, среди пострадавших есть ребенок", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что двое пострадавших лечатся амбулаторно, пятеро - в больницах.
Отмечается, что за минувшие сутки территория Белгородской области была атакована ВСУ 68 раз. Силами ПВО сбиты и подавлены 63 беспилотника, ударам подверглись девять округов региона. Десять раз применялась авиация и артиллерия, дважды противник сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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