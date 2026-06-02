В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб один человек за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области один человек погиб и семь, в том числе ребенок, ранены в результате атак ВСУ за сутки.
- Территория Белгородской области была атакована ВСУ 68 раз за минувшие сутки, силами ПВО сбиты и подавлены 63 беспилотника.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб и семь, в том числе ребенок, ранены за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Уточняется, что двое пострадавших лечатся амбулаторно, пятеро - в больницах.
Отмечается, что за минувшие сутки территория Белгородской области была атакована ВСУ 68 раз. Силами ПВО сбиты и подавлены 63 беспилотника, ударам подверглись девять округов региона. Десять раз применялась авиация и артиллерия, дважды противник сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18