В Тюмени выпускника школы увезли с ЕГЭ на скорой

«

"Вызов в оперативный отдел поступил 1 июня в 9.18 (7.18 мск), прибытие бригады скорой медицинской помощи — 9.31 (7.18 мск). После осмотра и оказания помощи пациента доставили в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.