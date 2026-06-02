В Тюмени выпускника школы увезли с ЕГЭ на скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одиннадцатикласснику из школы №40 в Тюмени потребовалась медицинская помощь во время сдачи ЕГЭ.
- Бригада скорой прибыла на вызов и доставила ученика в медицинское учреждение.
ТЮМЕНЬ, 2 июн – РИА Новости. Собиравшемуся сдавать государственный экзамен 11-класснику в Тюмени потребовалась медицинская помощь, на "скорой" его доставили в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе депздрава области.
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"Вызов в оперативный отдел поступил 1 июня в 9.18 (7.18 мск), прибытие бригады скорой медицинской помощи — 9.31 (7.18 мск). После осмотра и оказания помощи пациента доставили в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел 1 июня во время экзамена в школе №40 Тюмени. В этот день выпускники сдавали ЕГЭ по истории, химии и литературе.
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