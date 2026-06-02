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В Минпросвещения рассказали, как подготовить ребенка к первому классу ​ - РИА Новости, 02.06.2026
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03:54 02.06.2026 (обновлено: 10:33 02.06.2026)
В Минпросвещения рассказали, как подготовить ребенка к первому классу ​

РИА Новости: степень готовности ребенка к школе важнее академических навыков

© РИА Новости / Виталий ТимкивПервоклассники в классе
Первоклассники в классе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Первоклассники в классе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психологическая готовность ребенка к школе важнее ранних академических навыков.
  • Важно развивать у будущего первоклассника психологическую выносливость: умение просить помощи, переживать ошибку и сохранять интерес к делу.
  • Одна из главных задач родителей — создавать для первоклассника ощущение предсказуемости и спокойствия, а не нагнетать значимость школьных испытаний.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Психологическая готовность ребенка к школе важнее ранних академических навыков, поэтому полезнее развивать у будущего первоклассника не только память и чтение, но и умение просить помощи, переживать ошибку и сохранять интерес к делу, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, и.о. ректора Азовского государственного педагогического университета им. П. Д. Осипенко, кандидат педагогических наук Екатерина Степанюк.
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"Подготовка к школе для ребенка - это первый серьезный опыт вхождения в общество, где его будут оценивать не как "самого любимого", а как одного из многих. И именно поэтому психологическая готовность важнее ранних академических навыков", - сказала Степанюк.
Она отметила, что современные дети приходят в школу интеллектуально развитыми, но эмоционально уязвимыми.
"Полезнее развивать не только память и чтение, но и так называемую психологическую выносливость: умение просить помощи, переживать ошибку без чувства катастрофы, сохранять интерес к делу", - объяснила Степанюк.
По ее словам, взрослые часто превращают школу в проект собственных ожиданий, однако главный показатель успешной адаптации ребенка - не идеальный почерк в сентябре, а ощущение безопасности.
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"Если дома школа обсуждается как испытание, контроль или бесконечная ответственность, первоклассник начинает воспринимать обучение как угрозу. Поэтому одна из главных задач родителей - не нагнетать значимость, а создавать ощущение предсказуемости и спокойствия", - подчеркнула эксперт.
Она добавила, что самой сильной поддержкой для первоклассника является доверие со стороны родителей, а не постоянный контроль. Степанюк также призвала не пытаться сделать путь ребенка идеально гладким, потому что небольшие трудности - это естественная часть взросления.
Более подробная информация о подготовке к школе доступна на медиапортале "Российское образование".
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