Эксперт рассказал об уязвимости двойного шифрования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сквозное шифрование не так безопасно, как принято думать, поскольку зашифрованная информация может быть вскрыта на сервере, через который связываются два абонента, сообщил член академии криптографии РФ генерал-лейтенант Александр Баранов.
- ФСБ сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные средства российских служащих.
- Баранов напомнил о возможности «встречи посередине», когда информация может быть открыта на сервере и затем передана дальше.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сквозное шифрование не является таким безопасным, как о нем принято думать, так как зашифрованная информация все равно может быть вскрыта на сервере, через который связываются два абонента, сообщил действительный член академии криптографии РФ генерал-лейтенант Александр Баранов.
ФСБ ранее сообщила, что вскрыла широкомасштабную акцию иностранных спецслужб по внедрению на мобильных средствах высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения для снятия данных, прослушки, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств. При этом использовались технические возможности крупных международных IT-корпораций.
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Баранов напомнил, что ряд мессенджеров обещают, что голосовая связь и передача сообщений у них безопасна, так как реализуется в помощью сквозного шифрования, а открытый ключ формируется одним абонентом и другим.
"Только все забывают об известнейшей вещи - так называемой встрече посередине, когда один абонент связывается не с другим абонентом, а в середине с сервером. Потом на сервере эта информация может быть открыта, а потом дальше опять закрыта и передана другому абоненту", - сказал Баранов в видеоролике, опубликованном ФСБ.