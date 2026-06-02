Эксперт рассказал об уязвимости двойного шифрования

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сквозное шифрование не является таким безопасным, как о нем принято думать, так как зашифрованная информация все равно может быть вскрыта на сервере, через который связываются два абонента, сообщил действительный член академии криптографии РФ генерал-лейтенант Александр Баранов.

"Только все забывают об известнейшей вещи - так называемой встрече посередине, когда один абонент связывается не с другим абонентом, а в середине с сервером. Потом на сервере эта информация может быть открыта, а потом дальше опять закрыта и передана другому абоненту", - сказал Баранов в видеоролике, опубликованном ФСБ.