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"Пустозвон Каспаров* традиционно исполняет роль прозападной лишней пешки, издавна мечтающей превратиться в фигуру. Хотя он как никто другой должен знать, что Россия по-прежнему сильна в шахматах на геополитической доске мира и ее своевременные ходы станут для Запада и разномастной прислуги трагическим разочарованием", - сказал Шеремет.