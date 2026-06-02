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В Госдуме назвали слова Каспарова* о Севастополе пустозвонством - РИА Новости, 02.06.2026
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22:06 02.06.2026
В Госдуме назвали слова Каспарова* о Севастополе пустозвонством

РИА Новости: депутат Шеремет назвал пустозвонством слова Каспарова о Севастополе

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеремет назвал пустозвонством слова Каспарова*, что украинский военный конфликт завершится развевающимся флагом Украины над Севастополем.
  • Пустозвон Каспаров* традиционно исполняет роль прозападной лишней пешки, заявил депутат.
  • Он напомнил, что любые попытки поставить под сомнение российский статус Крыма будут иметь негативные последствия для противников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал пустозвонством слова шахматиста Гарри Каспарова*, что украинский военный конфликт завершится развевающимся флагом Украины над Севастополем.
Каспаров* в своих соцсетях заявил, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины, с развевающимся украинским флагом над Севастополем. Каспаров* был объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента.
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Суд заочно арестовал Каспарова*
23 декабря 2025, 11:11
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"Пустозвон Каспаров* традиционно исполняет роль прозападной лишней пешки, издавна мечтающей превратиться в фигуру. Хотя он как никто другой должен знать, что Россия по-прежнему сильна в шахматах на геополитической доске мира и ее своевременные ходы станут для Запада и разномастной прислуги трагическим разочарованием", - сказал Шеремет.
По его словам, любые попытки врагов поставить под сомнение российский статус Крыма больно им аукнется.
"Крымская ладья еще не сказала своего последнего слова став для любого супостата неприступной крепостью, о которую они сотрут в порошок гнилые зубы", - сказал депутат.
Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*. В апреле 2024 года Каспарова* уже заочно арестовывал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.
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Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова*
22 декабря 2025, 17:29
В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении иноагента Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России" (признан в РФ нежелательной организацией), в том числе Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
Гарри Каспаров - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Каспарову* грозит до семи лет по делу о призывах к осуществлению терроризма
22 декабря 2025, 17:46
 
РоссияУкраинаСевастопольГарри КаспаровМихаил ШереметГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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