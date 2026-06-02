Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шеремет назвал пустозвонством слова Каспарова*, что украинский военный конфликт завершится развевающимся флагом Украины над Севастополем.
- Пустозвон Каспаров* традиционно исполняет роль прозападной лишней пешки, заявил депутат.
- Он напомнил, что любые попытки поставить под сомнение российский статус Крыма будут иметь негативные последствия для противников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал пустозвонством слова шахматиста Гарри Каспарова*, что украинский военный конфликт завершится развевающимся флагом Украины над Севастополем.
Каспаров* в своих соцсетях заявил, что видит завершение украинского конфликта возвращением Крыма под контроль Украины, с развевающимся украинским флагом над Севастополем. Каспаров* был объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента.
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"Пустозвон Каспаров* традиционно исполняет роль прозападной лишней пешки, издавна мечтающей превратиться в фигуру. Хотя он как никто другой должен знать, что Россия по-прежнему сильна в шахматах на геополитической доске мира и ее своевременные ходы станут для Запада и разномастной прислуги трагическим разочарованием", - сказал Шеремет.
По его словам, любые попытки врагов поставить под сомнение российский статус Крыма больно им аукнется.
"Крымская ладья еще не сказала своего последнего слова став для любого супостата неприступной крепостью, о которую они сотрут в порошок гнилые зубы", - сказал депутат.
Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*. В апреле 2024 года Каспарова* уже заочно арестовывал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
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